Кулеба та Єрмак поїдуть в США, щоб підготувати візит Зеленського
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом відправляться в Сполучені Штати Америки. Вони будуть готувати візит президента Володимира Зеленського у Білий дім, повідомляє РБК-Украина.
Єрмак та Кулеба, як зазначили в Офісі президента, відвідають Вашингтон з метою обговорення змістового наповнення візиту глави держави до США.
"Пропозиція Білого дому щодо проведення візиту президента Зеленського до Вашингтона 30 серпня є важливим кроком з реалізації домовленостей, досягнутих під час червневої телефонної розмови лідерів України та США", - наголосили в ОП.
Зазначається, що на порядку денному візиту до США будуть конфлікт на Донбасі, деокупація Криму, а також російський газопровід "Північний потік-2".
Нагадаємо, Білий дім запросив Зеленський здійснити візит в США наприкінці серпня. Візит відбудеться 30 серпня, після Дня Незалежності.
Спочатку візит планувався на кінець липня, але в Офісі президента назвали таке перенесення дати "робочою ситуацією".
Автор: Дмитро Левицький