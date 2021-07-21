Зеленський підписав закон про корінні народи України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи, повідомила прес-служба глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон" Про корінні народи України "№ 1616-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021", - йдеться в повідомленні.

Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів і інструментів роботи з українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів.