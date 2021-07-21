Кремль прокоментував угоду Німеччини і США по "СП-2"

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", повідомляє РБК-Украина.

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер, їх ведуть не президенти країн" , - цитує агентство Пєскова.

Він також заявив, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Автор: Дмитрий Кузнецов