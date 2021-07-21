"Північний потік-2": МЗС ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною

Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", відповідні ноти МЗС вже надіслало, повідомляє Украинская правда.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.