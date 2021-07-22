Названий несподіваний симптом "тихого" раку у жінок

У науково-дослідному центрі Moffitt Cancer назвали не прохідне здуття живота несподіваним симптомом так званого «тихого» раку яєчника у жінок, повідомляє Лента.Ру.

Так, при здутті живіт у хворого виглядає надутим, круглим, може бути навіть твердим. В основному це пов'язують з неправильним харчуванням, проблемами з травленням або стресом.

"Однак іноді воно сигналізує про серйозну хворобу", - пояснили фахівці.

Крім того, уточнюється, що багато іноді відчувають здуття живота, і лише у випадках, коли симптом турбує протягом трьох тижнів або більше, звертаються до лікаря, пише газета Daily Express. Медики також заявили, що рак яєчника нерідко називають «тихою хворобою», так як пацієнти часто не підозрюють про небезпеку спостережуваних у них тривожних знаків аж до пізньої стадії. До інших симптомів хвороби відносять незрозумілу втрату ваги, сильну втому і проблеми з сечовипусканням.