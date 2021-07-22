Виявлено скам'янілості істот Юрського періоду

У Великобританії археологи виявили скам'янілості морських істот, що жили 167 млн років тому. Знахідка датується Юрським періодом, повідомляє Обозреватель.

Як пише ВВС﻿, місце розкопок свідчить, що в стародавні часи тут було море глибиною близько 20-40 метрів. Рух тектонічних плит показує, що Британія була приблизно там, де зараз розташована Північна Африка.

Розкопки в Британії. Джерело: ВВС

Вчені знайшли скам'янілості десятків тисяч тварин, яких прозвали "голкошкірими". Водночас ці істоти можуть виглядати як рослини, але все ж вони тварини. Археологи розповіли, що їхні скелети були зроблені з кальциту (карбонату кальцію). У них не було мозку, але була нервова система. Втрачені кінцівки вони могли заново відростити, як хвіст гекона. Переміщалися у воді істоти завдяки течії.

Скам'янілості морських істот. Джерело: ВВС

"Сьогодні ми живемо в мінливому світі, і якщо ми хочемо зрозуміти, як зміна клімату може вплинути не тільки на майбутнє людства, а й на все життя на поверхні Землі, то голкошкірі – одна з кращих груп для вивчення" , – розповіли дослідники.

Скам'янілості морських "голкошкірих". Джерело: ВВС

Палеонтологи припустили, що останки так добре збереглися, можливо, через землетрус, який спричинив зсув і накрив землею всіх цих істот.

Стародавня істота з розкопок. Джерело: ВВС