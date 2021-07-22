Виявлено скам'янілості істот Юрського періоду
У Великобританії археологи виявили скам'янілості морських істот, що жили 167 млн років тому. Знахідка датується Юрським періодом, повідомляє Обозреватель.
Як пише ВВС, місце розкопок свідчить, що в стародавні часи тут було море глибиною близько 20-40 метрів. Рух тектонічних плит показує, що Британія була приблизно там, де зараз розташована Північна Африка.
Вчені знайшли скам'янілості десятків тисяч тварин, яких прозвали "голкошкірими". Водночас ці істоти можуть виглядати як рослини, але все ж вони тварини. Археологи розповіли, що їхні скелети були зроблені з кальциту (карбонату кальцію). У них не було мозку, але була нервова система. Втрачені кінцівки вони могли заново відростити, як хвіст гекона. Переміщалися у воді істоти завдяки течії.
"Сьогодні ми живемо в мінливому світі, і якщо ми хочемо зрозуміти, як зміна клімату може вплинути не тільки на майбутнє людства, а й на все життя на поверхні Землі, то голкошкірі – одна з кращих груп для вивчення", – розповіли дослідники.
Палеонтологи припустили, що останки так добре збереглися, можливо, через землетрус, який спричинив зсув і накрив землею всіх цих істот.