Держборг став загрозою для бюджету Великобританії

Через інфляцію обслуговування державного боргу Великобританії подорожчало до рекордного рівня. У червні казначейство виплатило 8,7 мільярдів фунтів, що на шість мільярдів більше, ніж роком раніше, повідомляє "Лента.ру".

Це найбільші щомісячні виплати з 1997 року, за весь час спостережень, заявило Управління національної статистики.

Там пояснили, що такі показники пов'язані з ростом індексу споживчих цін, вказавши, що до нього прив'язані державні зобов'язання, індексовані по інфляції. При цьому сам держборг Великобританії в цілому наближається до 100 відсотків валового внутрішнього продукту країни. Приблизно чверть його пов'язана з показниками інфляції, свідчать дані Агентства з управління боргом.

Рекордний за багато років рівень урядових запозичень обумовлений прагненням країни підтримати британців, які втратили роботу під час пандемії, відзначає Bloomberg. Хоча в цілому дефіцит бюджету нижче, ніж в травні пророкувало Управління бюджетної відповідальності (Office for Budget Responsibility, OBR), зростаючі витрати на обслуговування боргу стали загрозою і можуть звести нанівець ефект від несподіваного поліпшення ситуації.