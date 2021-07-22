З банківських карток зникають гроші: схеми обману

В Україні шахраї навчилися знімати гроші в громадян без їх відома. Зловмисники вже знають номери телефонів, карток та інші персональні дані. Щоб повернути кошти, в банках найчастіше пропонують написати заяву в поліцію. Але якщо злочинця не знайдуть, шансів на компенсацію немає, повідомляє Обозреватель.

Як шахраї крадуть гроші без відома жертв?

В Україні працює близько 50 шахрайських схем з використанням банківських карток, це число постійно зростає. З розвитком технологій і появою нових засобів захисту зловмисники знаходять нові способи обчистити рахунок.

Наприклад, уже кілька місяців у клієнтів "Привату" списують гроші ніби як оплату "розваг". І рахунок іде на десятки тисяч гривень. Імовірно, списання проходить у рамках підписок, які клієнти не оформляли. І у випадку з підписками для зняття коштів не потрібно щоразу підтверджувати операцію.

"Почали протягом 5 хвилин зникати гроші. При тому, що телефон, який під'єднаний як основний до ПриватБанку, є кнопковим. Від банку не було ні дзвінка, ні смс про введення пароля і підтвердження операції. Добре, що в мене був ввімкнений інший телефон, і я швидко побачила, що відбувається і змогла залишок суми переказати на депозит" , – розповіла клієнтка "Привату".

"Відразу ж я передзвонила в банк і хотіла зробити заявку про те, що сталося, але операторка не сильно хотіла приймати заявку і направляла мене в поліцію" , – розповідає вона.

Особливість цього способу обману – жертви не передають нікому свій пароль, CVV чи номер картки. Дані крадуть і використовують без відома клієнта. Схожа ситуація сталася і з клієнткою Монобанку, шахраї вже мали всі її персональні дані. Використовуючи ту інформацію, якою вони вже володіють, дівчину переконали поміняти пароль від картки.

"Сказали: "З вашого рахунку списали гроші. Відкрийте додаток, подивіться, чи робили ви це списання". Відкрила додаток Моно, дійсно було якесь списання, якого не робила... Далі понеслося. Шахраї діяли дуже оперативно, дзвонили кожних кілька хвилин, просили відкрити програму Моно, сказали, що треба перевипустити картку. говорили, що вже заблокували картку, що зараз вишлють відео з людьми, хто зняв гроші для впізнання" , – написала жертва шахрайства на профільному форумі Мінфіну.

Як і в першій схемі, зловмисники вже знали і номер картки, і персональні дані. У випадку з Монобанком вдалося вкрасти 4,8 тис. грн власних коштів ще й 100 тисяч кредитних.

"Інвестиції" в нікуди: як ще виманюють гроші українців

Іноді українці самі охоче віддають свої заощадження й ведуться на розповіді про величезний заробіток і "надійність" інвестицій.

"Ваша дитина зможе сказати, що його тато – банкір", – йдеться в рекламі "Українського народного банку".

Насправді це не банк: у нього немає жодних активів, офісів, дозволів на роботу і навіть співробітників. Є лишень кілька спритних шахраїв, які зробили найпростіший сайт всього з двох сторінок і додали можливість переказати кошти. Попередньо потрібно заповнити особисті дані.

Українцям пропонують купити "Приват". Джерело: Шахрайський сайт

Українцям пропонують купити "банк". Джерело: Шахрайський сайт

Всього за 10 тис. грн українцям обіцяють "продати частину акції в банку". За таким самим принципом кілька місяців працював ще один сайт (уже закритий). На його сторінках шахраї обіцяли продати акції ПриватБанку за десять тисяч гривень. Такий самий сайт служба безпеки "Привату" виявила 21 липня. В обох випадках "гарантували" збереження інвестиції, ще й обіцяли прибуток. Але щоразу, отримуючи гроші, злочинці припиняють усі контакти з жертвою.

Як захистити себе?

Шахраї освоюють технології навіть швидше, ніж банки, розповідає заступник голови ЕМА Олеся Данильченко. Єдиний спосіб захистити себе – самостійно подбати про збереження своїх коштів. Є кілька базових правил: