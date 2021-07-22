Водійське посвідчення: Україна і Італія підписали нову угоду

Україна та Італія підписали нову редакцію угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як пише прес-служба Міністерства внутрішніх справ, відповідну угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубрак і міністр стійкої інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Документом передбачається, що громадяни України і Італії, які обрали своїм місцем проживання територію однієї з цих держав, можуть без складання іспитів обміняти свої посвідчення водія.

Зокрема, це дозволить громадянам уникати додаткових фінансових витрат на проведення таких іспитів.

"Процедура обміну займає певний час, адже для з'ясування достовірності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці будуть здавати національний документ при отриманні українського", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров .

Дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, є резидентами країни менше чотирьох років і мають дійсні українські водійські посвідчення.

Угода укладена строком на 5 років. Воно вступить в силу через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення від сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур.

Відзначається, що угода є редакцією попереднього, яка була укладена в 2015 році.