Всесвітній день мозку: 7 неймовірних фактів про людський розум

У четвер, 22 липня, відзначається Всесвітній день мозку. Це свято було засновано Всесвітньою федерацією неврології для підвищення обізнаності про важливість здоров'я цього органа, повідомляє Обозреватель.

Дата заходу – день заснування організації (з'явилася 1957 року в столиці Бельгії Брюсселі). Далі кілька дивовижних фактів про мозок людини.

Мозок не відчуває болю

У мозку немає больових рецепторів, але вони містяться в його оболонках і судинах. Тому під час головного болю болить не сам мозок, а тканини, що його оточують.

На скільки відсотків людина використовує мозок

У середньому ми використовуємо свій мозок на 90% або трохи більше, усупереч популярному міфу про 5-10%. Так, твердження про те, що люди використовують лише частину мозку, є хибним: кожна частина цього органа має свою функцію, а сучасні дослідження не виявили ділянок мозку, які б не використовувалися.

Як дефіцит сну впливає на мозок

У разі тривалого недосипу температура мозку зростає і когнітивні здібності знижуються. Тому, щоб мислити тверезо й ефективно, треба висипатися.

60% мозку – жири

Мозок містить більше жирів, ніж будь-який інший орган тіла. Тому для збереження його здоров'я потрібна дієта, багата жирами омега-3 і омега-6.

Пам'ять мозку практично необмежена

На відміну від цифрової техніки, у людському мозку пам'ять ніколи не "закінчується". Тому неможливо знати занадто багато інформації.

Закоханість можна побачити на МРТ

На знімках функціональної МРТ мозку можна помітити, що в стані закоханості в людини є активними зони мозку, пов'язані із задоволенням. У них наявний дофамін – нейромедіатор, що відповідає за приємні відчуття.

Мозок не втомлюється від розумової роботи

Під час інтелектуальної роботи склад крові, яка проходить через головний мозок, не змінюється – втома і апатія передусім пов'язані із занепокоєнням та емоціями.