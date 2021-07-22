Panasonic представила новий захищений планшет

Компанія Panasonic представила новий планшет під назвою Toughbook S2. Гаджет захищений від пилу і вологи за стандартом IP65 і сертифікований за військовими стандартами MIL-ST-810H і MIL-STD-461g для роботи в екстремальних умовах, повідомляє УНИАН.

Новий Panasonic Toughbook S2 з'явиться у продажу за ціною від $3 тис. Базовий варіант отримає операційну систему Windows 10 Pro, а потім для планшета вийде оновлення до Windows 11.

Планшет доступний у версіях з процесорами Intel Core i5-10310u vPro і Intel Core i7-10810u vPro, з 16 або 32 Гб оперативної пам'яті і SSD-диском на 512 Гб або на 1 Тб.

Новинка отримала 10,1-дюймовий екран роздільною здатністю WUXGA (1920x1200 точок), який підтримує управління тачскріном в рукавичках і роботу зі стилусом.

Toughbook S2 оснащується фронтальною камерою роздільною здатністю 1080p, а також основною камерою з об'єктивом 8 Мп. Акумулятор на 6300 мА* год забезпечує до 18,5 години роботи без підзарядки, крім того, батарея підтримує "гарячу" заміну, дозволяючи прямо в процесі роботи знімати основний акумулятор, що розрядився, щоб замінити його зарядженим.

Планшет підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, доступні модем 4G, дві сім-карти (Nano, eSIM). Новинка підтримує фірмову клавіатуру з вбудованою рукояткою, а конфігурація Toughbook S2 включає три модулі фірмового для Panasonic стандарту PAK, які дозволяють встановити в планшет тепловізор FLIR, зчитувач штрих-коду, безконтактну смарт-карту і твердотільні накопичувачі OPAL, додаткові порти USB і Ethernet, а також інше обладнання.