В Індії зафіксували масове зараження "чорним грибком"

В Індії зареєстрували більше 45 тисяч випадків зараження "чорним грибком" – мукормікозом – за останні два місяці.﻿﻿ Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Індії та державну міністерку охорони здоров'я Бхараті Правін Павар, повідомляє Украинская правда.

Кількість заражень досягла піку в травні і червні, і з тих пір істотно знизилася.

Згідно з урядовими даними, найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована в штаті Махараштра - 9 348.

Бхараті Правін Павар заявила , що понад 4 200 людей померли від недуги.

Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом слизової цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гною і гнилих фруктах і овочах. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з сильним імунодефіцитом, таких як хворі на рак або люди з ВІЛ/СНІДом.

Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів. Загальна смертність від мукормікозу становить 50%.