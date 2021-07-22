22 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що не можна робити

У США - День манго, День освіжаючого напою, День крисолова, День цукерок фадж, в Польщі - День Відродження, в Азербайджані - День національної преси, в Малайзії - День незалежності Саравака, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 22 липня, річниці та події

У 1894 році о 8 годині ранку в Парижі почалися перші в історії автомобільні перегони. Їх ініціював головний редактор Паризької газети "La Petite Journal" П'єр Жіффар. Учасникам належало пройти на своїх авто маршрут Париж-Руан за 12 годин. 39 автомобілів були оснащені двигунами внутрішнього згоряння, 28 - "паровими". Ще 25 пристроїв потрапили в номінацію "інші системи". Після відбіркових "заїздів" до старту допустили 28 автомобілів - 14 з бензиновими і 7 - з паровими двигунами. До фінішу дійшли лише 17 машин. Найбільшу швидкість - понад 22 км/год - розвинув 20-сильний поромобіль Маркіза Альбера Де Діона. Однак перший приз за рішенням журі був розділений між двома бензиновими машинами марок Peugeot і Panhard-Levassor. Їх визнали найнадійнішими в експлуатації.

22 липня 1930 року Колгоспцентр СРСР встановив оцінку і оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

У 1946 році в Нью-Йорку завершилася Міжнародна конференція охорони здоров'я, на якій був прийнятий статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Він набув чинності 7 квітня 1948 року.

У 1986 році в цей день палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.

У 2010 році в Аргентині набув чинності закон про одностатеві шлюби.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 липня вшановує пам'ять священномучеників Панкратія і Кирила. У народі день назвали Панкратій ягідник або Чорничний день. У цей день активно збирали чорницю. Вважалося, що ягода має чудодійні властивості. Сучасна медицина цей факт підтверджує. Відомо, що чорниця корисна людям з поганим зором, допомагає впоратися з втомою очей, ревматизмом, хворобами шлунково-кишкового тракту.

Що сьогодні не можна робити

Не можна відмовляти нужденним і просячим. Заборонені сварки в сім'ї з будь-якого приводу. Не рекомендується вирушати в поїздку.

Прикмети на 22 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Багато чорниці вродило - морози взимку почнуться рано і будуть сильними;

Вночі місяць погано видно - чекайте дощів до кінця липня.

Іменини 22 липня

Іменини у Олександра, Кирила, Феодора, Андрія та Михайла.