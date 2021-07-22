Походження СOVID: Китай різко відмовив ВООЗ в черговому розслідуванні

Офіційний Пекін різко відкинув запропонований експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) план другої фази розслідування походження коронавірусу, в ході якого передбачалося знову провести інспекції китайських лабораторій і науково-дослідних інститутів, повідомляє Страна.ua.

"Що стосується пропозиції про проведення другої фази розслідування, то в ньому використовуються формулювання, які не поважають науку і здоровий глузд. Ми не будемо слідувати цьому плану. Уряд Китаю підтримує проведення розслідування, заснованого на науковому підході. Ми виступаємо проти політизації розслідування походження вірусу" , - заявили офіційні особи Пекіна.

Нагадаємо, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус повідомляв, що організація має намір провести аудит лабораторій і дослідницьких установ в районі перших випадків захворювання людей ковідом у грудні 2019.

У відповідь на це, Уханьський інститут вірусології заявив, що в його стінах ніколи не створювали коронавірус штучно і не допускали його витоку. Вчені назвали нісенітницею повідомлення про зараження 3 співробітників в листопаді 2019.