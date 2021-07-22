Курс валют НБУ на 22 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 июля, повысился на 2 коп до 27.24 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 32.06 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.12 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.56 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.97 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 июля 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.240500
|EUR
|Евро
|32.060700
|RUB
|Рубль
|0.366390
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.119300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.562600
|PLN
|Польский злотый
|6.974200