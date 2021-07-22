Відпочинок на курортах Запорізької області: ціни на житло, пляжі

Запорізька область з півдня омивається Азовським морем. Тут розташовуються численні санаторії та будинки відпочинку, а також знамениті курорти Бердянськ і Кирилівка, повідомляє Обозреватель.

Але є ще ціла низка невеликих курортних селищ, які влітку стають магнітом для відпочивальників, що люблять чисте море та ледачий пляжний відпочинок.

1. Бердянськ

Бердянськ недарма називають перлиною Азова. Це і важливий порт, і курортне місто, яке щорічно відвідує близько пів мільйона людей.

Тут є аквапарк, дельфінарій, храми, музеї, 20-кілометрова Бердянська коса, мальовнича набережна, а також добре розвинена інфраструктура.

Вартість житла: від 200 грн з людини (зі зручностями на вулиці). Двомісні номери зі сніданками обійдуться близько 800 гривень. А за розкішний номер у готелі на першій лінії, де все включено, можуть попросити і від 5000 гривень за ніч.

Місто Бердянськ розташоване в Запорізькій області, на західному березі Білосарайської затоки

2. Кирилівка

Селище Кирилівка – один із найвідоміших і найкомфортніших курортів на Азовському морському узбережжі з розвиненою інфраструктурою та великим вибором житла.

Так, тут є набережна з Луна-парком, аквапарк, дельфінарій, кінний цирк, сафарі-парк та інші розваги для дітей і дорослих.

Вартість житла: у центрі Кирилівки найбюджетніші варіанти житла у приватників обійдуться одному від 350 грн за одну ніч, на Федотовій косі та косі Пересип можна дібрати житло і від 250 грн з людини за ніч. Готелі та номери люкс у гостьових будинках у Кирилівці в 2021 році коштують від 1200 грн з людини за ніч.

У Кирилівці величезний вибір розваг

3. Приморськ і Набережне

Ці два курорти розташовані недалеко один від одного біля Обіточної коси. І Приморськ, і Набережне радують гостей широкими піщаними володіннями, цілющим повітрям, мальовничими краєвидами та відносно невисокими цінами. У місті є пологий пляж, тому вода швидко прогрівається.

Вартість житла: найдешевші варіанти житла можна знайти від 150 грн з людини, а щоб відпочити "на широку ногу" в Приморську і Набережному, доведеться віддати від 1800 грн.

4. Новопетрівка

Село Новопетрівка розташовується за 12 км від Бердянська. Сюди часто приїжджають туристи з міста, щоб насолодитися широким піщаним пляжем і більш чистою морською водою.

Тут можна взяти в оренду човен, катамаран, також є низка водних розваг для дорослих і дітей. Працюють кафе та ресторани. Селище дуже тихе, а ціни на оренду житла значно нижчі, ніж у райцентрі.

Вартість житла: в гостьових будинках і пансіонатах номер класу економ обійдеться одному у 250 грн. За зручності в номері та кондиціонер доведеться доплатити.

5. Степанівка Перша

Курортне селище Степанівка Перша розташовується недалеко від Кирилівки. Це місце розраховане на спокійний, сімейний та бюджетний відпочинок.

Тут немає гучних розваг, тому розважати себе доведеться самостійно: купанням у чистій морській воді, походами до Молочного лиману та прогулянками вздовж моря.

Вартість житла: Від 250-300 грн за номер економ. Можна підшукати і дорожчі варіанти на базах відпочинку, які стоять просто на березі моря. Тут номер коштуватиме вже від 850 грн.

6. Приморський Посад

Приморський Посад славиться своєю гарною екологією та мінеральними джерелами, які за бальнеологічним типом близькі до мінеральних вод "Миргородська", "Нафтуся" і "Свалява".

На все селище – одна аптека й кілька магазинів. Але все виправдовує віддаленість від шосе, заводів і фабрик. З визначних пам'яток тут є тільки Тубальський лиман, де можна прийняти цілющі грязьові ванни

Вартість житла: можна винайняти в пансіонатах, на базах відпочинку і в приватному секторі. Ціни влітку починаються від 100-200 гривень із людини за номер без зручностей, на покращений економ – від 200-300 грн.