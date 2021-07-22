Алла Пугачова демонструє результати схуднення

Відома співачка Алла Пугачова, здається, вирішила не зупинятися на досягнутих результатах схуднення й демонструє надмірну худорбу, повідомляє УНИАН.

Свіжий доказ цих слів - нове фото з Примадонною, опубліковане на Instagram-сторінці її подруги Аліни Редель.

У кадрі Алла Борисівна постала в образі total white: у білих бриджах-скіні, такого ж кольору сорочці та кедах в тон. На фотографії артистка постала поруч з чоловіком Максимом Галкіним. Пугачова розпустила кучеряве волосся й нанесла на обличчя не яскравий макіяж.