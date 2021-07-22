Саудівці в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Запуск прямих регулярних рейсів з Саудівської Аравії до Києва в цьому році залучив рекордну кількість нетипових для країни відвідувачів. Особливе навантаження відчуває зараз західний регіон: тут арабські гості знайшли для себе найцікавіші розваги й звичний вид відпочинку, який вони порівнюють з популярними європейськими курортами, повідомляє UBR.

За словами учасників туристичного ринку, на цей момент близько 85% туристів, що розмістилися в ключових готелях Буковеля, це - гості з Саудівської Аравії. Особливим попитом серед них користується розташований на курорті готель з великої закордонної мережі. Ці ж іноземці займають і майже всі елітні шале і котеджі на території, де ціни на деякі з варіантів перевищують 10 тис. грн.

У Буковелі саудівців найчастіше можна зустріти за екстремальним дозвіллям: швидкісні спуски, трекінг по горах, сплави на байдарках, катання на мотоциклах, велосипедні прогулянки - лише невелика частина їх проведення часу там, зазначає в коментарі глава об'єднання учасників ринку туризму Visit Ukraine Антон Тараненко.

Водночас гості зі Сходу не проти ознайомитися з навколишніми селами й визначними пам'ятками. Найбільш затребуваним є відвідування Яремче, а як транспорт можуть використовувати не тільки орендований автомобіль, але і вертоліт.

До слова, буковельським ресторанам довелося швидше за всіх адаптуватися до напливу східних туристів, бо "халяльного" меню раніше в регіоні не було, розповіла керівник служби прийому і розміщення готелю "Буковель" Олександра Цуруль.

У зв'язку з цим саудівці скуповували баранину у жителів сусідських сіл і готували самостійно, чим викликали дефіцит поголів'я. Однак продавці не скаржаться - такий виторг в регіоні влітку ще не спостерігався.

Зараз курорт, який в літні місяці простоював і обслуговував невелика кількість українських відвідувачів, перетворився на візитну картку і найбажаніший курорт для арабських туристів.

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті

Засилля саудівців в Буковелі: як арабські туристи розважаються на українському курорті