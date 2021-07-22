Техогляд транспорту: що зміниться у процедурі

Зміни до порядку проведення техогляду транспортних засобів, які готують в Україні, не стосуються приватних автомобілів, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов у коментарі виданню "Гордон"﻿.

"Головний сервісний центр розробляє зміни до Положення про порядок проведення огляду технічного стану транспортних засобів. Зміни стосуються виключно відносин між субʼєктами, які проводять такі перевірки, і субʼєктами, які їх контролюють, а саме Національною поліцією, яка перевіряє технічний стан автомобілів на дорогах, і ГСЦ, який проводить моніторинг результатів обовʼязкового технічного контролю. Інших змін, які впливають на процедури контролю, не планують" , – сказав Смольянінов.

За його словами, перелік транспортних засобів, які підлягають перевірці, не розширюватимуть.

"У списку транспортних засобів, що підлягають ОТК, залишаються вантажні автомобілі і засоби вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, транспортні засоби, що належать юридичним особам, автобуси і мікроавтобуси для перевезення пасажирів. Вони завжди проходили техконтроль. Так буде й надалі" , — уточнив він.

Здійснюють контроль приватні установи, так звані субʼєкти ОТК.

"Це лабораторії, акредитовані Міністерством інфраструктури. На сьогодні їх в Україні 820. Протягом минулого року вони провели 799 тис. перевірок і виявили 1600 порушень. Факт порушення не означає, що автомобіль не може їздити, а лише те, що він має повторно приїхати на огляд і підтвердити свою технічну справність" , — каже Юрій Смольянінов.

Зміни потрібні для розвʼязання конфліктних ситуацій, стверджує він.

"У разі виявлення порушень між контрольною організацією і власниками транспортних засобів іноді виникають непорозуміння. Зміни до постанови Кабінету міністрів запроваджують процес відеофіксації перевірки. Відеозапис зберігають у субʼєкта, який провів ОТК. Але в разі виникнення конфлікту цей файл можна передати ДСЦ, Нацполіції або ще комусь для підтвердження того, що техконтроль відповідав регламенту. Ось і все. Більше нічого не змінюється. Ми просто хочемо дати право субʼєктам ОТК фіксувати процес перевірки на відеокамеру і потім використовувати відеозапис (він матиме юридичну силу) для врегулювання спірних ситуацій" , — наголосив Смольянінов.

Як повiдомлялось, у Міністерстві інфраструктури пропонували відновити обовʼязковий техогляд приватних автомобілів ще у 2019 році. Відповідний проєкт закону передбачав "суттєве вдосконалення механізмів державного регулювання в сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів" і був спрямований "на підвищення рівня безпеки на дорогах".

У січні 2021-го тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що технічний огляд транспортних засобів з 2022 року планують зробити обовʼязковим.