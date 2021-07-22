Нацрада не буде карати телеканали за порушення мовного закону

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відмовилася карати телеканали за порушення норм мовного закону в ефірі, повідомляє Деловая столица.

Відповідна заява оприлюднена на сайті держрегулятора.

За словами очільниці Нацради Ольг Герасимʼюк, організація просто не має законних підстав для цього.

Національна рада застосовує санкції виключно у разі порушення телерадіоорганізаціями вимог про мовні квоти Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (частина 2 статті 72) та/або умов ліцензії, і не має права застосовувати санкції за порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пояснила вона.

У Нацраді заявили, що цим має займатися уповноважений із захисту державної мови.

Разом з тим держрегулятор виступив на захист телеканалів: "Підтримуємо прохання індустрії чітко розмежовувати фільми й решту програм, щодо яких Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не вводить жодних нових правил".