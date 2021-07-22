Байдена закликають змінити дату візиту Зеленського в Білий дім

В Конгресі США звернулись до Білого дому з проханням змінити дату візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це розповіла конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України у Конгресі, повідомляє Голос Америки.

Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

“Мені не подобається такий час взагалі”, - сказала Марсі Каптур.

“Ми надіслали листи президенту [Джо Байдену], закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом”.

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.

“Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння”, - написав сенатор у Twitter.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав, що очікує на “змістовну та плідну” зустріч із Джо Байденом 30 серпня.

В Офісі українського президента додали, що незабаром Вашингтон відвідає керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - для того, щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США.