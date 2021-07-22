Одесу накрила сильна злива: затоплені вулиці і під'їзди будинків

Сильна злива накрила вночі Одесу - городяни не бачили такого, мабуть, з 2013 року, повідомляє Думська.

Через негоду﻿ багато міських вулиць затоплені. Неможливо проїхати по Балківській, Приморській, Корольова, багатьма вулицями Фонтанки і Черемушек. У повноводні річки перетворилися Генуезька і Дерибасівська вулиці, Французький бульвар, а також центральна алея Аркадії.

У ряді районів міста немає світла. Впали десятки (якщо не сотні) дерев. Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після години ночі, вирішили піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

О 02:25 надходять повідомлення про підтоплення парадних багатоквартирних будинків. За інформацією гідрометцентру, в місті за годину випало 31 мм опадів.

В 2:35 затоплені вулиці і провулки Пересипу, Балківська і прилеглі вулиці і спуски, Приморська, Академіка Вільямса та окремі ділянки на інших вулицях.

Через високий рівень води на проїзній частині ускладнився рух на Водопровідній, Середньофонтанській, Канатній в районі проспекту Гагаріна, на проспекті Шевченка, Французькому бульварі, на вулиці Генуезькій, Посмітного, Філатова, Іцхака Рабина, Корольова, Космонавтів, по Фонтанській і Люстдорфській дорозі. Залита проїжджа частина вулиці Дерибасівської.