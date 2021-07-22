Доступні Sandero і Logan планують зняти з виробництва

Восени 2020 року Renault Group представила Sandero і Logan третього покоління. Минуло трохи більше півроку, і концерн має намір внести істотні зміни в специфікації бюджетників. Ну, як мінімум в один з них, повідомляє АвтоПортал.

Французьке видання L'argus повідомило про те, що виробник хоче відмовитися від виробництва найдешевшої версії Сандеро в Європі. З огляду на, що Логан є рідним братом хетчбека, його повинна спіткати така ж доля.

Суть у чому: у Sandero існує три комплектації - Access, Essential і Comfort. Так ось, «порізати» мають намір саме базовий Sandero Access. В Європі за такий автомобіль просять без майже 9 000 євро. Logan Access, до слова, коштує приблизно таких же грошей.

Причина відмови криється в тому, що, незважаючи на дешевизну, можливості базового Сандеро вельми обмежені. І це вже видно з продажу - Sandero Access користується вкрай слабким успіхом на ринку (на неї припадає лише 3% продажів моделі, а на найдорожчу комплектацію Comfort - цілих 85%).

Строго кажучи, покупці не хочуть автомобіль без кондиціонера, електросклопідйомники і стереосистеми, та ще й з незабарвленими бамперами (а з ними - дверними ручками і корпусами дзеркал) і на сталевих колісних дисках. «Підливає масла в вогонь» і слабкий двигун - 1,0-літровий трициліндровий на 66 к.с. і 95 Нм (агрегат працює в парі з 6-ступінчастою МКПП).

Якщо «порожній» Sandero Access дійсно відправлять на пенсію, в строю залишаться тільки хороші оснащені Essential і Comfort. Але там і стартова ціна більше - майже 10 тис. євро.

Втім, українським покупцям завчасно переживати не варто. Як видно, рішення стосується європейських машин, де Sandero і Logan продаються під брендом Dacia. Під материнської маркою Рено Sandero і Logan третього покоління ще не дебютували, тому в нашій країні поки все ще присутні моделі другої генерації.