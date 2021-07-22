У Криму можуть достроково закрити туристичний сезон

Влада окупованого Криму може закрити туристичний сезон, якщо кількість хворих на коронавірус не піде на спад. Чим більше відпочивальників, тим вище підіймається крива захворюваності на півострові, повідомляє Обозреватель.

За словами глави регіону Сергія Аксьонова, якщо статистка стане і зовсім катастрофічною, то туристичний сезон доведеться закрити.

На сьогодні у Криму новий антирекорд – 2 767 випадків зараження за тиждень.

"Є частина людей, які вимагають від мене закрити від туристів Крим. Зрозуміло, що зараз робити ми цього не маємо наміру. Поки рішень таких немає і планів немає, але якщо ситуація перевалить за якусь катастрофічну позначку, то що робити доведеться. Буде важко, звичайно, але тим не менш" , – зазначив Аксьонов.

Крім того, він звернувся до жителів Криму і підприємців. Чиновник закликав людей дотримуватися маскового режиму та дистанції.

"Пам'ятайте, що можливості нашої медицини не безмежні, дотримуйтесь і поважайте нормативні акти, які діють на території" , – додав Аксьонов.

До речі, у Криму фіксується зростання захворюваності на коронавірус, люди продовжують помирати від інфекції. Але російські окупанти все ніяк не наважуються вводити локдаун або хоч якось посилити карантин, адже побоюються провалити й без того невдалий курортний сезон. Туристи та жителі півострова, зі свого боку теж нехтують заходами безпеки.