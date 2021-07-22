Разумков направив лист Конгресу США через "Північного потоку-2"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков надіслав відкритого листа спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі з приводу ситуації навколо газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Деловая столица.

У своєму листі Разумков висловив "глибоку стурбованість" щодо будівництва та можливого введення в експлуатацію російського газопроводу.

"Росія використовує як інструмент гібридної війни. Цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не лише України, а й усієї Європи. "Північний потік-2" є насамперед геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. "Північний потік-2" іде всупереч з вимогами Третього енергетичного пакета Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку" , — пише Разумков.

Водночас, за словами спікера ВР, слід розглядати газогін як частину агресивної політики, "яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу" .

"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав" , — підкреслив він.

Разом з тим Разумков подякував Конгресу США за постійну підтримку України у протистоянні загрозам з боку Росії та запроваджені раніше санкції, які не дали змогу послабити енергетичну безпеку України.