Біткоїн різко подорожчав через заяву Ілона Маска

Біткоїн, який ще недавно падав нижче психологічної позначки в 30 тис. доларів, раптово перейшов до зростання. Курс уже піднявся вище 32 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

Сплеск оптимізму знову викликав Ілон Маск. Він заявив, що Tesla, найімовірніше, знову почне продавати свої електромобілі за біткоїни.

Вранці 22 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується на рівні 32,07 тис. доларів, а ринкова капіталізація головної криптовалюти повернулася до рівня вище 600 млрд доларів.

Курс біткоїну 22 липня

"Швидше за все, Tesla відновить прийом біткоїнів... Я б хотів провести ретельну перевірку, щоб підтвердити, що процент використання відновлюваної енергії [в Майнінг біткоїна] становить 50% або вище, і що є тенденція до його збільшення. Якщо це вже так, Tesla відновлює прийом біткоїна" , – цитує BBC заяву Маска на криптоконференціі B Word.

Керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв вважає, що позитивні новини дозволять біткоїну піднятися до 33-34 тис. доларів. Сильніше криптовалюта навряд чи виросте, тому що цього не дозволять фундаментальні фактори, вважає експерт.