Представлена перша у світі прозора футбольна форма

Англійський клуб з 11-го по силі дивізіону "Бідейл" представив першу в світі прозору форму. Вона зроблена так, щоб привернути увагу людей до проблеми раку простати, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання The Sun﻿, на футболки та шорти нанесені білі стрілки, які вказують на чоловічі статеві органи. Замість титульного спонсора на грудях гравців розміщено напис "Не забудь перевірити".

Мета "Бідейла" – зібрати 250 тисяч фунтів стерлінгів і передати їх організації, яка займається боротьбою з раком простати у Великобританії. Клубу вдалося заробити вже 200 тисяч фунтів на продажу форми. Вартість однієї екіпіровки становить 5 фунтів.

Футболісти "Бідейла" у прозорій формі. Джерело: Twitter Heck

Мета нової форми - зібрати гроші на боротьбу з раком простати. Джерело: Twitter Heck

Спонсором команди є сосискова компанія Heck. З цієї причини раніше на формі "Бідейла" були зображені величезний хот-дог і пюре.

Один з керівників команди розповів, що торішню екіпіровку клубу з сосисками поставили на сьоме місце в списку найгірших за всю історію. За його словами, вони прагнуть увійти хоча б до першої трійки.