Представлена перша у світі прозора футбольна форма
Англійський клуб з 11-го по силі дивізіону "Бідейл" представив першу в світі прозору форму. Вона зроблена так, щоб привернути увагу людей до проблеми раку простати, повідомляє Обозреватель.
Як повідомляє видання The Sun, на футболки та шорти нанесені білі стрілки, які вказують на чоловічі статеві органи. Замість титульного спонсора на грудях гравців розміщено напис "Не забудь перевірити".
Мета "Бідейла" – зібрати 250 тисяч фунтів стерлінгів і передати їх організації, яка займається боротьбою з раком простати у Великобританії. Клубу вдалося заробити вже 200 тисяч фунтів на продажу форми. Вартість однієї екіпіровки становить 5 фунтів.
Спонсором команди є сосискова компанія Heck. З цієї причини раніше на формі "Бідейла" були зображені величезний хот-дог і пюре.
Один з керівників команди розповів, що торішню екіпіровку клубу з сосисками поставили на сьоме місце в списку найгірших за всю історію. За його словами, вони прагнуть увійти хоча б до першої трійки.