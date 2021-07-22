За якою ціною будуть продавати літаючі автомобілі

На сьогоднішній день найбільші автовиробники зайняті електрифікацією, до якої їх підштовхують прийдешні заборони на «брудні» паливні двигуни. Однак паралельно не припиняється робота над іншим транспортом майбутнього - літаючими автомобілями: прототипи різної конструкції, розміру і ступеня готовності вже відчувають, повідомляє Autoconsulting.

Експерти британської Pentagon Motor Group вирішили прикинути, скільки будуть коштувати повітряні машини, коли надійдуть у масовий продаж.

Експерти провели обчислення з урахуванням ціни різних дорогих елементів, в тому числі потужних реактивних двигунів і паливних баків великої місткості. Крім цього, вони додали приблизну вартість складних крил або інших конструкцій, які прибираються при приземленні - хоча ними оснащені далеко не всі тестовані на сьогоднішній день прототипи. У розрахунках вони посилаються на ряд розроблюваних аеромобілiв: AeroMobil, PAL-V, Aska, Moller Skycar 400, Terrafugia і SkyDrive.

В результаті виявилося, що індивідуальний літаючий транспортний засіб отримав би на ринку чималий цінник: воно коштувало б 686 455 доларів. Таким чином, машина з крилами обійдеться помітно дорожче 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale.

Директор по маркетингу Pentagon Motor Group Шакіл Хассіан зазначив, що вартість буде високою лише на старті продажів, так як літаючі автомобілі стануть по суті "вітриною» передових технологій. Потім ціна почне планомірно знижуватися і з часом стане прийнятною для більшості, як це вже сталося з електрокарами, а до них - з іншими технологічними новинками, додав він.