У Білорусь прибув військовий ешелон з РФ
Перший військовий ешелон з військовослужбовцями і технікою з Росії прибув до Бреста (Білорусь). Там проходитиме підготовка спільного стратегічного навчання "Захід-2021", повідомляє РБК-Украина.
Так, військовий ешелон прибув на залізничну станцію Полонка.
У РФ уточнили, що найближчим завданням є
"без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, убути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".
У Міноборони Білорусі уточнили, що
"гостей у погонах зустріли хлібом і сіллю", відбувалося це під звуки військового оркестру.