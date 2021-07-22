У Білорусь прибув військовий ешелон з РФ

Перший військовий ешелон з військовослужбовцями і технікою з Росії прибув до Бреста (Білорусь). Там проходитиме підготовка спільного стратегічного навчання "Захід-2021", повідомляє РБК-Украина.

Так, військовий ешелон прибув на залізничну станцію Полонка.

У РФ уточнили, що найближчим завданням є "без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, убути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".

У Міноборони Білорусі уточнили, що "гостей у погонах зустріли хлібом і сіллю" , відбувалося це під звуки військового оркестру.