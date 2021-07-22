Ціни виростуть: НКРЕКУ звинуватила суди в завищенні повноважень

Суди стають на бік операторів системи розподілу електроенергії і зобов'язують Нацкомісію з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) збільшувати тарифи на розподіл, повідомляє UBR.

Це дозволить компаніям отримувати надприбутки за рахунок зростання тарифів для споживачів в ряді областей України, сказано в заяві НКРЕКУ.

Так, 22 червня "Вінницяобленерго", на якій недавно було виявлено незаконне споживання великих обсягів електрики, домоглася в апеляційному суді скасування постанови регулятора про визначення розміру прогнозованих технологічних витрат е/е на 2020 рік.

"Фактично суд зобов'язав комісію збільшити обсяг цих витрат в структурі тарифу на суму близько 50 млн грн, що в кінцевому підсумку повинно бути додатково сплачено споживачами Вінницької області", - повідомляє НКРЕКУ.

Подібні спроби "вдало" здійснили і інші підприємства групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина - "Луганське енергетичне об'єднання", "Сумиобленерго" та інші.

"Судами невірно встановлені обставини за згаданими справами, неправильно досліджені і оцінені докази, порушені норми матеріального та процесуального права, а резолютивні частини рішень цих судів ідентичні, з однаковими помилками, і у нас немає сумніву, що Верховний суд їх відмінить", - сказано в заяві регулятора.