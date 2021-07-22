Перша країна знялася з Олімпіади через коронавируса

Гвінейська спортсмени не будуть приймати участь в Олімпіаді-2020 через зростання кількості випадків коронавірусу в Токіо. Африканську країну на Іграх мали представити п'ять атлетів, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання Inside The Games﻿ з посиланням на AFP, про це заявив міністр спорту Гвінеї Сануссі Бантама Соу. В уряді країни переживають за здоров'я своїх спортсменів.

"Через нову хвилю коронавірусу уряд, стурбований здоров'ям гвінейських спортсменів, з жалем ухвалив рішення відмовитися від участі в Олімпійських іграх" , – сказав Соу.

Незважаючи на цю заяву, з'явилися чутки про те, що насправді причина криється не в COVID-19, а у фінансових обмеженнях. За словами джерела, близького до уряду, "міністерство просто не може заплатити".

Делегація Гвінеї

На ОІ в Токіо від Гвінеї мали виступити борець, дзюдоїст, два плавця та бігун на короткі дистанції. Африканська країна взяла участь вже в 11 Олімпіадах, але не зуміла завоювати жодної медалі.