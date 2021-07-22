Дві дози Pfizer або AstraZeneca ефективні проти Delta

Згідно з новим дослідженням, дві дози вакцини від Pfizer або AstraZeneca майже так само ефективні проти штаму коронавірусу Delta, як і проти раніше домінуючого штаму Alpha, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідження показало, що вакцини Pfizer і AstraZeneca були ефективні проти варіанту Delta, який зараз є домінуючим штамом у всьому світі, за умови, що людині зробили два щеплення.

Pfizer на 88% ефективний в запобіганні симптоматичних захворювань, викликаних варіантом Delta. AstraZeneca ефективна проти варіанту Delta на 67%.

"Після отримання двох доз вакцини були відзначені лише незначні відмінності в ефективності вакцини з варіантом Delta в порівнянні з варіантом Alpha", - пишуть дослідники Public Health England.

Дослідники з медичного центру Beth Israel Deaconess також заявили, що в лабораторних умовах реакція антитіл від одноразової вакцини Johnson&Johnson добре спрацювала проти штаму Delta, і ця імунна відповідь тривала близько восьми місяців.