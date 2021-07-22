Сильвестр Сталлоне показав рідкісне фото з доньками

Популярний американський актор 75-річний Сільвестр Сталлоне поділився з шанувальниками знімком, на якому позував разом зі своїми дорослими доньками. Дівчата були одягнені у стильні сукні, а сам знаменитість – у джинсах і футболці, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото кінозірка розмістив на своїй сторінці в Instagram. ﻿﻿На знімку Сталлоне стояв поруч з доньками Сістін, Скарлет та Софією. Дівчата постали в мінісукнях, а образи доповнили ніжними макіяжами, акуратними зачісками та аксесуарами. Сам знаменитість перед підписниками з'явився синій футболці та такого ж відтінку штанах.

"Мені дуже пощастило мати таких чудових, люблячих дітей, які не приносили мені нічого, крім радості. Тепер я хочу, щоб вони перестали рости такими високими!" – підписав кадр актор.