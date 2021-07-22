Україна увійшла до трійки найбільших виробників вишні
Україна на світовому ринку займає гарні позиції в рейтингу найбільших країн-виробників популярних ягід. Наприклад, українська вишня займає 20% світового виробництва.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
“Для деяких ягід високе місце України в рейтингу найбільших країн-виробників обумовлене територіальною приналежністю та традиціям. В першу чергу це стосується смородини та вишні. Однак навіть для ягід зі світовим визнанням (полуниця, лохина) Україна впевнено займає вагоме місце у світовому виробництві”, - коментує Світлана Литвин, аналітик УКАБ.
Позиції України на світовому ягідному ринку:
- смородина (27 тис. т на рік): №3 в рейтингу, поступаючись лише Російській Федерації та Польщі;
- вишня (167 тис. т) : №3 в рейтингу, поступаючись Російській Федерації та Туреччині;
- малина (36 тис. т): №7 в рейтингу. Топ-3 очолюють Російська Федерація, Мексика, Сербія;
- черешня (68,7 тис. т): №9 в рейтингу. Топ-3 - Туреччина, США, Чилі;
- лохина (2 тис. т): №13 в рейтингу. Топ-3 - США, Канада, Перу;
- полуниця (63 тис. т): №20 в рейтингу. Топ-3 – Китай, США, Мексика.