Україна увійшла до трійки найбільших виробників вишні

Україна на світовому ринку займає гарні позиції в рейтингу найбільших країн-виробників популярних ягід. Наприклад, українська вишня займає 20% світового виробництва.

Про це повідомили﻿ в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

“Для деяких ягід високе місце України в рейтингу найбільших країн-виробників обумовлене територіальною приналежністю та традиціям. В першу чергу це стосується смородини та вишні. Однак навіть для ягід зі світовим визнанням (полуниця, лохина) Україна впевнено займає вагоме місце у світовому виробництві”, - коментує Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

Позиції України на світовому ягідному ринку: