Visa запустила грошові перекази за номером телефону в трьох банках

Компанія Visa запустила можливість грошових переказів на банківські карти за номером телефону, повідомляє БiзнесЦензор.

Послуга доступна для клієнтів трьох українських банків - "Приватбанк", "ТАСкомбанк" і "А-Банк".

Щоб переказати кошти, необхідно вказати номер телефону одержувача зі списку контактів - якщо банк одержувача також підключений до сервісу.

Щоб зробити переказ, потрібно зайти в додаток банку, знайти розділ "Переклади по номеру телефону", вибрати потрібний контакт, ввести суму і підтвердити відправку. Для отримання грошей, потрібно включити можливість отримання переказів за номером телефону у відповідному розділі банківського додатка, а також вибрати карту Visa, на яку мають надійти кошти.

Як додали в прес-службі "Приватбанку", переклад відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де прив'язка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен.