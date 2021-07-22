Visa запустила грошові перекази за номером телефону в трьох банках
Компанія Visa запустила можливість грошових переказів на банківські карти за номером телефону, повідомляє БiзнесЦензор.
Послуга доступна для клієнтів трьох українських банків - "Приватбанк", "ТАСкомбанк" і "А-Банк".
Щоб переказати кошти, необхідно вказати номер телефону одержувача зі списку контактів - якщо банк одержувача також підключений до сервісу.
Щоб зробити переказ, потрібно зайти в додаток банку, знайти розділ "Переклади по номеру телефону", вибрати потрібний контакт, ввести суму і підтвердити відправку. Для отримання грошей, потрібно включити можливість отримання переказів за номером телефону у відповідному розділі банківського додатка, а також вибрати карту Visa, на яку мають надійти кошти.
Як додали в прес-службі "Приватбанку", переклад відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де прив'язка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен.
"До того ж, це робить переклади ще більш безпечними, адже ніхто, крім банку, не має доступу до особистих даних користувачів. Оскільки фінансова транзакція технічно не змінилася, швидкість перекладу також залишається незмінно високою", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.