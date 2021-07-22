РФ подала скаргу до ЄСПЛ проти України: звинувачує в катастрофі MH17

Влада Російської Федерації звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою проти України. Про це з посиланням на Генпрокуратуру РФ, повідомляє Страна.ua.

Зокрема, за даними Генпрокуратури, скарга РФ була подана через події 2014 року в Україні.

"В рамках переданих від Мін'юсту Росії в липні 2021 року повноважень щодо забезпечення представництва і захисту інтересів Російської Федерації в Європейському Суді з прав людини Генеральною прокуратурою Російської Федерації 20.07.2021 від імені Російської Федерації на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 подана скарга "Росія проти України" , - йдеться в повідомленні.

Це перша скарга в історії Росії про міждержавну заяву, яка подана російською владою в ЄСПЛ. Скарга стосується подій, що послідували "за насильницькою зміною влади в Україні в лютому 2014 року".

Росія в скарзі звинувачує Україну в порушенні Європейської конвенції про права людини:

в загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі і жорстокому поводженні з людьми, в тому числі на Майдані, в Одесі та Донбасі;

в загибелі людей, заподіяння шкоди здоров'ю і знищення майна при обстрілі суміжної російської території;

в придушенні свободи слова та переслідуванні інакодумців, включаючи політиків і журналістів;

в дискримінації російськомовного населення і витіснення російської мови;

в дискримінації російських компаній і підприємців;

в позбавленні жителів південного сходу України можливості брати участь у виборах;

у водній блокаді Криму;

в нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;

в катастрофі MH17.