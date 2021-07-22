Звільнення голови Нацбанку може ускладнити переговори з МВФ – політолог

Чутки про можливу відставку голови НБУ Кирила Шевченка розповсюджуються з метою погіршити стосунки України з МВФ і зупинити очищення фінансового сектору. Про це написав політолог Петро Охотін, повідомляє УНИАН.

Він нагадав, що зміна голови центробанку дуже серйозно впливає на фінансову ситуацію.

"Відставка голови НБУ — це завжди зміна стратегій. У Туреччині такі зміни приводили до інфляції у 17%" , - каже політолог.

За словами Охотіна, Шевченко на посаді голови Нацбанку проявив себе як фахівець. Курс гривні вдалося утримати на рівні 27 грн/дол навіть в часи пандемії, інфляція низька, а до 2022 року її планують зафіксувати на рівні не більше 5%. Неймовірні цифри для постковідного часу, зазначає експерт.

"Вигоду від відставки Шевченка може отримати тіньова економіка. При Шевченку збільшилася кількість безготівкових операцій" , - пише він.

Охотін також спростовує твердження, що причиною відставки може бути відсутність угоди з МВФ.