Звільнення голови Нацбанку може ускладнити переговори з МВФ – політолог
Чутки про можливу відставку голови НБУ Кирила Шевченка розповсюджуються з метою погіршити стосунки України з МВФ і зупинити очищення фінансового сектору. Про це написав політолог Петро Охотін, повідомляє УНИАН.
Він нагадав, що зміна голови центробанку дуже серйозно впливає на фінансову ситуацію.
"Відставка голови НБУ — це завжди зміна стратегій. У Туреччині такі зміни приводили до інфляції у 17%", - каже політолог.
За словами Охотіна, Шевченко на посаді голови Нацбанку проявив себе як фахівець. Курс гривні вдалося утримати на рівні 27 грн/дол навіть в часи пандемії, інфляція низька, а до 2022 року її планують зафіксувати на рівні не більше 5%. Неймовірні цифри для постковідного часу, зазначає експерт.
"Вигоду від відставки Шевченка може отримати тіньова економіка. При Шевченку збільшилася кількість безготівкових операцій", - пише він.
Охотін також спростовує твердження, що причиною відставки може бути відсутність угоди з МВФ.
"Саме формулювання "Шевченко не домовився з МВФ про транш", яке закидають певні експерти, є маніпулятивним. Угоди підписує держава Україна. Не Шевченко. Не Президент. Мало того, зміна голови НБУ буде розцінена як ознака нестабільності системи. І тоді термін видачі траншу ще відтягнеться. Які групи впливу зацікавлені в тому? Очевидно, не ті, які хочуть вивести держави з кризи", - констатує він.