У Києві зафіксували перші випадки штаму Дельта

У Києві вперше виявили випадки коронавірусу штаму Дельта, повідомляє Кореспондент.

"В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта. Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивів.

Зараз біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - сказано в повідомленні.

Штам виявили у хворих віком від 21 до 73 років.

Як відомо, штам Дельта відрізняється високим рівнем заразності, більш коротким інкубаційним періодом і агресивним перебігом.

У зв'язку з цим киян закликають вакцинуватися, оскільки "кожна вакцина, зареєстрована в Україні з великою ймовірністю захистить вас від смерті".

Відзначимо, до цього в Україні було виявлено чотири випадки штаму Дельта. Всі пацієнти вже одужали.