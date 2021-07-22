Україна скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через РФ

Жителі окупованого Донбасу зможуть без штрафів виїжджати на підконтрольну Україні територію через Російську Федерацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, повідомляє РБК-Украина.

Законом передбачається, що до громадян України з окупованих територій на час дії карантину або на період блокування роботи КПВВ не застосовуватимуться штрафи та інші заходи за порушення порядку виїзду. Тобто, через непідконтрольну ділянку кордону з Російською Федерацією.

У законі йдеться про те, що штрафи не застосовуються, якщо такі поїздки здійснені через обставини гуманітарного характеру:

повернення до місця проживання;

возз'єднання сім'ї;

важка хвороба, смерть близьких родичів;

необхідність забезпечення ліками та медичними виробами або лікування;

виїзд особи з посвідкою на проживання в іншій країні;

виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або інших законних представників для оформлення документів;

необхідність прийняття спадщини.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, пропуск через КПВВ на Донбасі блокується вже більше як рік. У березні 2020 року їх роботу обмежила українська сторона, після чого заходи вжили й представники невизнаних "республік". На сьогодні повноцінно працює тільки КПВВ у Станиці Луганській, у Донецькій області два дні на тиждень працює КПВВ "Новотроїцьке".