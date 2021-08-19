Купання у "квітучій" воді: чому це шкідливо

Купання у "квітучій" воді: чому це шкідливо

Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які сьогодні у водоймах України масово розмножуються і викликають «цвітіння» води, можуть бути небезпечними для здоров'я людини через свою токсичність. Особливо шкідливим є їх вплив на слабкі організми дітей і літніх людей, повідомляє GreenPost.

Деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які погіршують здоров'я людей, коли вони купаються в забрудненій воді або ловлять у ній рибу.

Купаючись у такій воді, відпочивальники можуть отримати:

  • роздратування шкіри, її почервоніння;
  • свербіж;
  • набряк слизової оболонки очей і носа;
  • підвищення температури;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • нудоту і блювоту.

Перед купанням фахівці радять оцінювати якість води, звертаючи увагу на її колір.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics