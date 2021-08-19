Купання у "квітучій" воді: чому це шкідливо
Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які сьогодні у водоймах України масово розмножуються і викликають «цвітіння» води, можуть бути небезпечними для здоров'я людини через свою токсичність. Особливо шкідливим є їх вплив на слабкі організми дітей і літніх людей, повідомляє GreenPost.
Деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які погіршують здоров'я людей, коли вони купаються в забрудненій воді або ловлять у ній рибу.
Купаючись у такій воді, відпочивальники можуть отримати:
- роздратування шкіри, її почервоніння;
- свербіж;
- набряк слизової оболонки очей і носа;
- підвищення температури;
- біль у м'язах і суглобах;
- нудоту і блювоту.
Перед купанням фахівці радять оцінювати якість води, звертаючи увагу на її колір.