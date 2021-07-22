Чому для здоров'я шкідливо купатися в «квітучої» воді
Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які сьогодні в водоймах України масово розмножуються і викликають «цвітіння» води, можуть бути небезпечними для здоров'я людини через свою токсичність. Особливо шкідливим є їх вплив на слабкі організми дітей і літніх людей, повідомляє GreenPost.
Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які погіршують здоров'я людей, коли вони купаються в забрудненій воді або ловлять в ній рибу.
Купаючись в такій воді, відпочивальники можуть отримати:
- роздратування шкіри, її почервоніння;
- свербіж;
- набряк слизової оболонки очей і носа;
- підвищення температури;
- біль в м'язах і суглобах;
- нудоту і блювоту.
Перед купанням фахівці радять оцінювати якість води, звертаючи увагу на її колір.