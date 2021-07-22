Учасники бойових дій отримають підвищені пенсії

Мінімальна пенсія учасників бойових дій в Україні зросла на 45%, тобто на 834,3 гривні, повідомляє Деловая столица.

Таким чином, відтепер пенсія становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше виплати становили 165% від 1769 грн, заявили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Також на 2 000 гривень Уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановив з 1 липня мінімальну пенсійну виплату з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України (пенсії за вислугу років, пенсії по інвалідності) в розмірі 3 854 гривні. У результаті цього рішення пенсії зростають для 400 тис. людей" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень.