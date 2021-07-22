Фахівці розповіли, як правильно вибрати диню

Диня - відмінний десерт, при цьому не тільки смачна, але ще й корисна. Головне правильно вибрати. Фахівці дали рекомендації щодо вибору стиглої та солодкої дині, повідомляє Бийский рабочий.

За словами фахівців, у дині не надто щільна шкірка, тому обраний продукт повинен бути цілим, без плям, вм'ятин і тріщин. Ніколи не слід брати розрізані дині й не дозволяти продавцеві різати їх, тому що м'якота дині стає ідеальним середовищем для розмноження в ній бактерій.

Небезпечно купувати дині, що продаються на трасі або уздовж автомобільних доріг, тому що плоди добре вбирають в себе всі токсичні речовини й шкідливі важкі метали. Крім того, дині повинні лежати не на землі, а на спеціальному піддоні.

Оцінювати плід при покупці також доведеться тільки візуально. Диня повинна мати рівний жовтий або помаранчевий колір кірки. Зелена диня, ясна річ, не доспіли. А ось сірі та коричневі плями говорять про те, що овоч уже псується.

Перевірити диню на стиглість також можна по звуку. Тільки у дині при ударі звук повинен бути навпаки глухий.

Хвостик дині повинен бути сухим і легко відриватися.

Стигла диня ще і солодко пахне. Понюхайте плід - його аромат повинен бути ніжним і апетитним.

Фахівці рекомендують вдома не просто ретельно вимити диню або кавун, а й використовувати при цьому мило і навіть кип'ячену воду.