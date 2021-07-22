У світі 1,5 млн дітей втратили батьків через COVID

Згідно з дослідженням, протягом перших 14 місяців пандемії Covid-19 близько 1,5 мільйона дітей у всьому світі пережили смерть одного з батьків, бабусь, дідусів, опікунів або інших родичів, які дбали про них, повідомляє Вести.

Оцінки сирітства взяті з даних про смертність з 21 країни, на які припадає 77% світових смертей від коронавірусу, і даних Відділу народонаселення ООН.

"На кожні дві смерті від Covid-19 у всьому світі одна дитина переживає смерть батька або опікуна", - сказала доктор Сьюзан Хілліс з групи реагування Центрів США по контролю і профілактиці захворювань.

За словами Хілліс, існує гостра потреба в тому, щоб зробити підтримку цих дітей пріоритетною.