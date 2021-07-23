Тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки

Готуємо смачний пісочний абрикосовий пиріг на сметані. Побалуйте любителів абрикосів простою й апетитною домашньою випічкою, повідомляє Сегодня.

Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом із дитинства. Для нього замішується пісочне тісто, яке попередньо охолоджується в морозилці, а потім натирається на крупній тертці.

Начинка для такого пирога може бути будь-якою: сирною, ягідною, фруктовою. Багато господині печуть тертий пиріг із варенням, наприклад, з абрикосовим.

Тертий абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

3 склянки борошна

3 жовтки

250 г маргарину або вершкового масла

100 г нежирної сметани

500 г абрикосів

1 склянка цукру

1/2 ч.л. соди, погашеної оцтом.

Рецепт приготування: