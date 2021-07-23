Тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки
Готуємо смачний пісочний абрикосовий пиріг на сметані. Побалуйте любителів абрикосів простою й апетитною домашньою випічкою, повідомляє Сегодня.
Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом із дитинства. Для нього замішується пісочне тісто, яке попередньо охолоджується в морозилці, а потім натирається на крупній тертці.
Начинка для такого пирога може бути будь-якою: сирною, ягідною, фруктовою. Багато господині печуть тертий пиріг із варенням, наприклад, з абрикосовим.
Тертий абрикосовий пиріг
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна
- 3 жовтки
- 250 г маргарину або вершкового масла
- 100 г нежирної сметани
- 500 г абрикосів
- 1 склянка цукру
- 1/2 ч.л. соди, погашеної оцтом.
Рецепт приготування:
- Охолоджене масло або маргарин натріть на тертці.
- Яєчні жовтки збийте з цукром до його розчинення.
- Додайте сметану, гашену соду і просіяне борошно.
- Замісіть тісто, скачайте його в кулю і покладіть у морозильну камеру мінімум на годину. Можна приготувати тісто заздалегідь, а спекти пиріг вже наступного дня.
- Абрикоси помийте, наріжте або подрібніть блендером в пюре. Додайте цукор.
- Розділіть тісто на дві нерівні частини. Більшу частину натріть на деко, викладіть зверху абрикоси з цукром, зверху натріть тісто.
- Випікайте при 220 градусах до золотистої скоринки і готовності.
- Перед подачею тертий пиріг з абрикосами потрібно остудити.