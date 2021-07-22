В Україні змінилася процедура закупівлі ліків від COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Верховна рада ухвалила закон 1 липня, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

лікарські засоби,

вакцини,

медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19

медичні вироби для вакцинації від COVID-19,

медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,

системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

По перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

Водночас решта закупівель відтепер будуть здійснюватися в порядку, встановленому законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.

Згідно з законом, за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

Олександр Білоус