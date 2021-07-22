В Україні змінилася процедура закупівлі ліків від COVID-19
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель. Верховна рада ухвалила закон 1 липня, повідомляє РБК-Украина.
Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
- лікарські засоби,
- вакцини,
- медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
- медичні вироби для вакцинації від COVID-19,
- медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,
- системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.
По перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.
Водночас решта закупівель відтепер будуть здійснюватися в порядку, встановленому законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.
Згідно з законом, за результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.
Олександр Білоус