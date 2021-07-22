Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців, повідомляє УНИАН.

Про це свідчать матеріали, розміщені на порталі rabota.ua.

Скільки готові платити українцям:

Середня зарплата, яку готові запропонувати українцям чеські роботодавці - від 30 до 90 тис.грн.

Які фахівці потрібні:

різнороб на харчове виробництво – зарплата 35-40 тис. грн;

електрик - зарплата 37 тис. грн;

різнороб - зарплата від 30 до 90 тис.грн.

різнороб на склад – зарплата від 45 тис. грн;

оператор виробничої лінії-45 тис. грн;

робітники на демонтаж - зарплата до 89 тис. грн.

Скріншот rabota.ua

Скріншот rabota.ua

Скріншот rabota.ua

Чому Чехії потрібні саме українці:

20 липня 2021 року посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" заявив про те, що без українських заробітчан економіка Чехії не виживе.

"Тут існує консенсус щодо того, що якщо вже сюди будуть приїжджати якісь трудові мігранти, то це повинні бути українці" , - сказав посол і додав, що програми із залучення українців на пільгових умовах на роботу називаються "Режим Україна" або "Проект Україна".