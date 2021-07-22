Україна та Угорщина домовилися про взаємне визнання дипломів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Про це Кулеба заявив на спільній з угорським колегою Петером Сійярто пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Ми підписали два документи: перший – це угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми послугами", - сказав Кулеба.
Він додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.
Як повідомлялося, головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.