Ринок землі: де продано найбільше ділянок
Станом на сьогодні, 22 липня, укладено 1592 угоди на земельні ділянки загальною площею 2445 га.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4008 нотаріусів. Усього заяв – 4483, із них погоджено 3897, у черзі на розгляд – 69, відмову отримали 517.
Найпопулярнішими виявилися землі Полтавської області - по них укладено 231 угоду (загальна площа 506,6 га).
Далі за площею проданих ділянок іде Харківська (86 угод на 310,7 га) і Вінницька область (153 угоди на 218,6 га).
Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.