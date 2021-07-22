Ринок землі: де продано найбільше ділянок

Станом на сьогодні, 22 липня, укладено 1592 угоди на земельні ділянки загальною площею 2445 га.

Про це повідомляє пресслужба﻿ Мінагрополітики.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4008 нотаріусів. Усього заяв – 4483, із них погоджено 3897, у черзі на розгляд – 69, відмову отримали 517.

Найпопулярнішими виявилися землі Полтавської області - по них укладено 231 угоду (загальна площа 506,6 га).

Далі за площею проданих ділянок іде Харківська (86 угод на 310,7 га) і Вінницька область (153 угоди на 218,6 га).

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.