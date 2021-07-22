Які області України лідирують по продажах нових авто

За підсумками першого півріччя 2021 р український ринок нових автомобілів виріс на 32%. Але це загальна усереднена цифра. У різних областях нашої країни обсяги продажів дуже сильно відрізняються. А деякі регіони показали навіть негативний результат. Як же змінився авторинок в регіонах, повідомляє Autoconsulting.

Зростання вітчизняного ринку нових легкових автомобілів, в порівнянні з першим півріччям 2020 го, в різних сегментах був різним. Продажі автомобілів бюджетного сегмента Low Cost виросли на 24%, среднеценового сегмента Volume - на 36%, а дорогих авто сегмента Premium - на 27%. Але ще більша різниця в обсягах продажів по областям.

Якщо говорити тільки про обсяги, тобто - про кількість проданих нових легкових автомобілів то, за даними, беззмінний лідер тут Київ. За ним (в порядку убування) йдуть Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізька та Львівська області. Вони - лідери за обсягами продажів.

Проте, в порівнянні з минулим роком, далеко не у всіх з цих регіонів продажі виросли так само, як виріс весь український ринок. Так, в Києві - рекордне зростання в + 47%, що майже в півтора рази більше зростання ринку. І саме київські продажу задавали тренд всьому авторинку. У Дніпропетровській області зафіксовано зростання + 32%. У Харківській + 26%, в Одеській + 38%.

Нерівномірно в цих областях росли продажі автомобілів різних цінових сегментів. А в деяких регіонах вони навіть упали. У Києві продажі преміальних авто виросли на 43%, в Дніпропетровській області вони зросли на 21%. У Харківській області зростання + 15%, а в Одеській - + 41%!

Продажі нових легкових автомобілів середньої цінової категорії Volume у всіх областях-лідерах продажів зросли. У межах від 27% до 52%. У Києві, на цілих 52%!

Однак, спостерігався і спад продажів. Зокрема -3% було зафіксовано в Чернівецькій області. А в деяких регіонах (Тернопільська, Кіровоградська, Вінницька області) зростання було мінімальним.

Цікаво, що в сегменті бюджетних Low Cost авто за підсумками півріччя 2021 року одразу в 5 областях було зафіксовано спад продажів. В основному це західні області: -48% в тернопільській області, -34% в Закарпатській, -32% у Львівській. -45% в Чернівецькій.

У преміальному сегменті, спад спостерігався вже в 6 регіонах. Максимальний - в Кіровоградській і Луганській областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Рівненській та Черкаській областях зафіксована негативна динаміка продажів.

Відзначимо, що в Києві за підсумками першого півріччя зосереджено більше третини всіх продажів України - 35,4%. А це понад 17 тис. нових легкових авто. Мінімум - в Чернівецькій області 0,6% всеукраїнських продажів або трохи більше 300 авто за 6 місяців.

Регіони - лідери продажів:

1. Київ

2. Дніпропетровська область

3. Харківська область

4. Одеська область

5. Запорізька область